Diouf Diarra e McCormack | le tre torri La Virtus muove i suoi jolly sotto canestro

La Virtus? Si muove al centro. E a questo punto, i centri potrebbero diventare tre. Come tre, in origine, avrebbero dovuto essere lo scorso anno. Il roster iniziale, accanto al confermato Ante Zizic, proponeva il giovane Momo Diouf e, una volta risolti i problemi legati all’infortunio, anche Devontae Cacok. La storia del pivot-bonsai, poi, è andata diversamente. E Zizic, che sulla carta era il centro titolare, si è ritrovato ben presto scavalcato nelle gerarchie e nelle preferenze degli allenatori – prima Luca Banchi, poi Dusko Ivanovic – da Diouf. Diouf anche ai recenti europei ha dimostrato di essere un elemento più che affidabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

