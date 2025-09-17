Dimmi La Verità | Giorgio Gandola | Trattative nel centrodestra per le candidature delle Regionali

Laverita.info | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 17 settembre 2025. Il nostro Giorgio Gandola commenta le trattative nel centrodestra per la candidatura a presidente in Veneto, Campania e Puglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 giorgio gandola trattative nel centrodestra per le candidature delle regionali

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Giorgio Gandola: «Trattative nel centrodestra per le candidature delle Regionali»

In questa notizia si parla di: dimmi - verit

Morto Giorgio Gandola, il re dei dolci e del cremino che dal Bresciano hanno conquistato l’Italia - Era un grande imprenditore, ma soprattutto “una persona sempre cordiale, disponibile e generosa con la comunità”, come ricordano i suoi collaboratori: il Bresciano piange Giorgio Gandola, 83enne ... Lo riporta milano.repubblica.it

Brescia, addio al re del cioccolato Giorgio Gandola: al timone del colosso italiano del cioccolato e dei cremini - Se ieri è stata Varese a piangere la scomparsa di Rosita Missoni, oggi è Brescia a essere in lutto per la ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Giorgio Gandola