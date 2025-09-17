Dimartedì tensione alle stelle tra Di Battista e Luttwak | Vai a combattere in Ucraina Deliri

La nuova stagione di diMartedì, il talk di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è iniziata con uno scontro verbale acceso tra Edward Luttwak, politologo e stratega militare statunitense, e Alessandro Di Battista, scrittore e volto noto del Movimento 5 Stelle (M5S). Il dibattito ha affrontato i conflitti internazionali più rilevanti, dalla guerra in Ucraina al conflitto nella striscia di Gaza, con un’escalation di tensione dovuta all’ingresso delle truppe israeliane nella regione. Leggi anche: Paolo Del Debbio esplode in diretta, lo sfogo furioso: “Me ne strafotto” Luttwak, noto sostenitore di Israele, ha sfidato direttamente Di Battista, suggerendogli di seguire l’esempio dei volontari internazionali: “ Se lui crede alla libertà, alla pace e ai bambini deve farsi volontario e andare in Ucraina a combattere ”, ha affermato, sottolineando come, secondo lui, parlare dalla sicurezza del proprio paese non equivalga a sostenere concretamente le cause internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

