Dimarco a Prime | Le critiche vanno bene se sono costruttive ma io do sempre il massimo A Pio do questo voto

Dimarco ha parlato ai microfoni di Prime. Il terzino nerazzurro commenta la vittoria in Champions League e la performance di Pio Esposito. A distanza di pochi minuti dalla vittoria dell' Inter contro l' Ajax per 2-0 nel debutto in Champions League, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, commentando la prestazione della squadra e anche le critiche che ha ricevuto durante la stagione. Il terzino nerazzurro, che ha contribuito con il suo solito dinamismo sulla fascia sinistra, ha risposto con maturità e serenità, senza nascondere il suo impegno costante per la maglia dell'Inter.

Nel prepartita di Inter-Arsenal Amazon Prime Video ha mandato in onda una bellissima intervista di Christian Dimarco a Federico Dimarco. Federico: "Quando ho esordito con l'Inter ero un ragazzino, avevo 17 anni. Sono cresciuto come calciatore e persona

Inter, Dimarco dà il voto alla prestazione di Pio Esposito: "7,5, se faceva gol era 9" - L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0-