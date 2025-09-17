Dieta e calorie la voglia di dolci non è influenzata dal cibo che si mangia

Sembra una catena di sant’Antonio. Si mangia un dolce e si ha la sensazione che il gusto della torta, del pasticcino, del gelato o di quello che preferite guidi le nostre scelte alimentari, al punto da diventare esso stesso un veicolo per le preferenze future. Ebbene, se avete questa sensazione, forse dovreste ricredervi. Perché il desiderio di cibi dolci non sarebbe influenzato dalla dieta. A dirlo è una ricerca che segnala come mangiare più cibi dolci non aumenterebbe la preferenza per i sapori dolci. Questo è stato osservato almeno negli adulti, in attesa di informazioni specifiche per i bambini. 🔗 Leggi su Dilei.it

