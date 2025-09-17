Debutta in un monologo-dialogo con il pubblico il personaggio più eclettico del mondo della cosmetica, Diego Dalla Palma , che a 74 anni, è senza freni. Porta sul palco le sue parole in libertà e il racconto della sua vita fuori dal comune. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Diego Dalla Palma: “Nel sesso mai avuto limiti. Ho perdonato il prete che aveva abusato di me”

Diego Dalla Palma: mi racconto in uno spettacolo senza copione

Lo spettacolo di Diego Dalla Palma. Debutta alla Versiliana "Perché no?". E in autunno uscirà anche il libro

Diego Dalla Palma, dopo una vita piena di bellezza, continua a reinventarsi e approda a teatro con «Perché No; «Perché no?». Salgono sul palco bellezza e vita. Lo spettacolo di Diego Dalla Palma; Diego Dalla Palma e i Perché no? che fanno stare bene: Se vivi di regolette la vita è già finita.

