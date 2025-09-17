Diego Dalla Palma dopo una vita piena di bellezza continua a reinventarsi e approda a teatro con Perché No
Debutta in un monologo-dialogo con il pubblico il personaggio più eclettico del mondo della cosmetica, Diego Dalla Palma, che a 74 anni, è senza freni. Porta sul palco le sue parole in libertà e il racconto della sua vita fuori dal comune. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Diego Dalla Palma: “Nel sesso mai avuto limiti. Ho perdonato il prete che aveva abusato di me”
Diego Dalla Palma: mi racconto in uno spettacolo senza copione
Lo spettacolo di Diego Dalla Palma. Debutta alla Versiliana "Perché no?". E in autunno uscirà anche il libro
