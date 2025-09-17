Dieci milioni per insegnare ai prof quello che sanno già la Uil Scuola Rua all’attacco della riforma della maturità | Risparmio contro qualità didattica
Dieci milioni di euro per formare i docenti su competenze che già possiedono, mentre i compensi degli esaminatori restano congelati dal 2007. È questo il paradosso denunciato dal segretario nazionale UIL Scuola RUA, Paolo Pizzo, durante l'audizione alla 7ª Commissione Istruzione del Senato sul decreto legge 1272025, che ridisegna gli Esami di Stato per l'anno scolastico 2025-26. Una riforma che secondo il sindacalista mette i risparmi davanti alla qualità, trasformando la maturità in un'operazione di tagli mascherata da innovazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
