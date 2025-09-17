Dieci anni di Tua Ugl Autoferro | Tra i 37 milioni di debiti le condizioni di lavoro e le altre spese c’è poco da brindare
Si appresta a festeggiare i 10 anni la società Tua (Società unica di trasporto abruzzese), ma alla vigilia del soffio sulle candeline, la segreteria regionale dell’Ugl Autoferro elenca tutto quello per cui ci sarebbe ben poco da festeggiare. Si va dalle problematiche del personale le condizioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
