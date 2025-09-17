Dichiarazione di accessibilità siti web scuole entro il 23 settembre
Le istituzioni scolastiche devono aggiornare ogni anno la Dichiarazione di Accessibilità del sito web istituzionale. Il termine ultimo per completare questa operazione è il 23 settembre. Si tratta di un adempimento normativo previsto dalle disposizioni europee e nazionali sull’accessibilità digitale, gestito tramite la piattaforma online predisposta da AgID. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: dichiarazione - accessibilit
Dichiarazione di accessibilità entro il 23 settembre 2025 per PA e grandi imprese La dichiarazione di accessibilità riguarda la Pubblica Amministrazione e le aziende private con alcune caratteristiche Info line: https://www.rivt.camcom.it/it/news/dichiarazione - facebook.com Vai su Facebook
Dichiarazione di accessibilità: la scadenza da rispettare per la pubblicazione AGID – 11 settembre 2025 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45017/… - X Vai su X
Come rendere un sito web davvero accessibile: guida all’European Accessibility Act - L’Accessibility Directive 2016/2102 ha già imposto obblighi di accessibilità ai siti e alle app delle pubbliche amministrazioni. Da diritto.it
Dichiarazione di accessibilità 2025: scadenza al 23 settembre e guida per PA - Il 23 settembre 2025 segna una data fondamentale per le PA italiane: ogni ente deve compilare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità. Scrive diritto.it