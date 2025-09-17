Diavoli montagne viagra e Mondiali | Bolivia sogni ad alta quota

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nazione che da secoli sfrutta la sua altezza per sorprendere gli avversari, politici e sportivi, ci riprova. Storia di squadre fantasma, strani cocktail, leader politici poco arrendevoli e battaglie internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

