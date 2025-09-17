Di Lorenzo | vogliamo vedere a che livello siamo ci è mancato lo scorso anno il confronto con l’Europa LIVE
Di Lorenzo in conferenza prima di Manchester City-Napoli (LIVE) Giovanni Di Lorenzo in conferenza alla vigilia di Manchester City-Napoli prima partita di Champions in programma domani sera alle ore 21. «Siamo contenti di essere qui, c’è grande entusiasmo per essere tornati in Champions». Doku sulla sua fascia «Cercherò di giocare la mia partita. quando ci sarà da difendere, difenderò. Lo stesso per l’attacco». Haaland. «Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, dovremo stare attenti, lavorare di squadra. Quel che facciamo sempre con il mister». Guardiola e Donnarumma hanno detto che sarà dura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - vogliamo
Napoli, Di Lorenzo: “Vogliamo confermarci. Il clima è giusto, siamo partiti bene”
Di Lorenzo: “Ripartiti con grande entusiasmo, vogliamo difendere lo scudetto”
Di Lorenzo: “Vogliamo fare una grande stagione, De Bruyne un vero campione”
Di Lorenzo: «vogliamo vedere a che livello siamo, ci è mancato lo scorso anno il confronto con l’Europa» (LIVE) Il capitano del Napoli risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia del debutto stagionale in Champions League. https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione, Sarà un campionato difficile" #SkySport - X Vai su X
Di Lorenzo: «vogliamo vedere a che livello siamo, ci è mancato lo scorso anno il confronto con l’Europa» (LIVE) Il capitano del Napoli risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia del debutto stagionale in Champions League. https://www.ilnapolista.it/202; Di Lorenzo: “Vogliamo vedere a che livello siamo contro una big d’Europa”; Manchester City-Napoli, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo in conferenza: «Vogliamo capire quanto siamo forti».
Napoli, Di Lorenzo: "A Manchester per fare la partita. Curiosi di vedere a che livello siamo" - Alla vigilia dell'esordio del Napoli in Champions League contro il Manchester City, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si esprimerà in. Da tuttomercatoweb.com