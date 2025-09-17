Di Lorenzo in conferenza prima di Manchester City-Napoli (LIVE) Giovanni Di Lorenzo in conferenza alla vigilia di Manchester City-Napoli prima partita di Champions in programma domani sera alle ore 21. «Siamo contenti di essere qui, c’è grande entusiasmo per essere tornati in Champions». Doku sulla sua fascia «Cercherò di giocare la mia partita. quando ci sarà da difendere, difenderò. Lo stesso per l’attacco». Haaland. «Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, dovremo stare attenti, lavorare di squadra. Quel che facciamo sempre con il mister». Guardiola e Donnarumma hanno detto che sarà dura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «vogliamo vedere a che livello siamo, ci è mancato lo scorso anno il confronto con l’Europa» (LIVE)