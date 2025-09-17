Emiliano Viviano ha parlato della partita di Michele Di Gregorio in Juventus-Borussia Dortmund in diretta a TvPlay. Polemiche attorno al portiere ex Monza che ieri ha giocato titolare nella sfida di debutto della Juve di Tudor in Champions League. (ANSA) TvPlay.it “Di Gregorio molto male sul gol di Couto. Su quello di Nmecha però non ha colpe, era un tiro di prima, a giro e sotto l’incrocio, non scherziamo”, queste le parole in live dell’ex portiere. Viviano ha sempre dimostrato di gradire molto il portiere bianconero, non può però esimersi anche lui dalla critica per il gol subito sul primo palo che poteva costare molto caro ai bianconeri. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Di Gregorio molto male”, Viviano lo boccia ma poi gli da un’attenuante