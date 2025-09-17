Di Gregorio Juve rischia di diventare un caso | sette gol incassati tra Inter e Borussia Dortmund Tudor pensa alla rivoluzione tra i pali Cosa succede

Di Gregorio Juve sta diventando un caso: sette gol incassati tra l’Inter sabato e il Borussia Dortmund ieri sera, Tudor pensa alla rivoluzione tra i pali. Un altro difficile passo falso per Michele Di Gregorio, che dopo aver subito tre gol dall’ Inter sabato scorso, ha visto la sua porta violata ben quattro volte ieri dal Borussia Dortmund nella sfida di Champions League. Una serata da dimenticare per il portiere della Juventus, che non è riuscito a fermare gli attacchi avversari nonostante alcuni buoni interventi. Tuttavia, le difficoltà nel mantenere la calma e la lucidità nei momenti decisivi lo hanno portato a subire gol che avrebbero potuto essere evitati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve rischia di diventare un caso: sette gol incassati tra Inter e Borussia Dortmund, Tudor pensa alla rivoluzione tra i pali. Cosa succede

In questa notizia si parla di: gregorio - juve

Juve Manchester City 1-2 LIVE: Di Gregorio blocca sicuro

Juve Manchester City 2-5: i bianconeri chiudono il girone del Mondiale al secondo posto, si salva solo Di Gregorio

Pagelle Juve Manchester City: Di Gregorio (+ Yildiz) e basta, Kalulu horror. Ma qualcuno ha visto… VOTI

Pagelle Juve-Borussia Dortmund: Di Gregorio insicuro 5, Bremer a metà 5, Yildiz scrittore 7,5, Vlahovic fa tutto da solo 8 - X Vai su X

MAIGNAN AL POSTO DI DI GREGORIO Esplode la bomba in casa Juve! - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle: Yildiz speciale (7), Di Gregorio impacciato (5). Miracoloso Kelly (7); Di Gregorio: “Tudor ha toccato le corde giuste: ecco come ha risollevato la Juve'; Futuro a rischio per Di Gregorio? La Juve si cautela e mette nel mirino uno dei migliori portieri della Serie A.

Ag. Di Gregorio: "Mai preso in considerazione l'idea di lasciare la Juve, c'è voglia di proseguire" - com, Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato del suo assistito: "Quando è arrivato alla Juventus, noi sapevamo di entrare in un progetto nuovo e ... Da tuttomercatoweb.com

Di Gregorio, solo Juve: perché ha snobbato il City. Perin via: chi arriva - La Premier League sarà anche il campionato più bello e ricco del mondo, eppure non è ancora in grado di comprare tutto e tutti. tuttosport.com scrive