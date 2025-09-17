Di Gregorio il peggiore in campo di Juve Borussia Dortmund | fiocca un’altra grave insufficienza per il portiere la pagella dei giornali

Di Gregorio il peggiore in campo di Juve Borussia Dortmund: per la Gazzetta dello Sport fiocca un’altra grave insufficienza per il portiere. Michele Di Gregorio, dopo una partenza di stagione non facile, ha vissuto un’altra serata difficile contro il Borussia Dortmund. Nonostante le buone intenzioni, il portiere della Juve ha sofferto enormemente nelle situazioni decisive, e la sua prestazione ha messo in evidenza le sue difficoltà. I quattro gol subiti, infatti, non sono solo il frutto di buone giocate avversarie, ma anche di errori individuali che hanno contribuito ad alimentare la frustrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

