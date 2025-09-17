Di Gregorio il peggiore in campo di Juve Borussia Dortmund | fiocca un’altra grave insufficienza per il portiere la pagella dei giornali

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gregorio il peggiore in campo di Juve Borussia Dortmund: per la Gazzetta dello Sport fiocca un’altra grave insufficienza per il portiere. Michele Di Gregorio, dopo una partenza di stagione non facile, ha vissuto un’altra serata difficile contro il  Borussia Dortmund. Nonostante le buone intenzioni, il portiere della Juve ha sofferto enormemente nelle situazioni decisive, e la sua prestazione ha messo in evidenza le sue difficoltà. I quattro gol subiti, infatti, non sono solo il frutto di buone giocate avversarie, ma anche di errori individuali che hanno contribuito ad alimentare la frustrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

di gregorio il peggiore in campo di juve borussia dortmund fiocca un8217altra grave insufficienza per il portiere la pagella dei giornali

© Juventusnews24.com - Di Gregorio il peggiore in campo di Juve Borussia Dortmund: fiocca un’altra grave insufficienza per il portiere, la pagella dei giornali

In questa notizia si parla di: gregorio - peggiore

Juventus-Borussia Dortmund 4-4, le pagelle della partita di Champions; Juve-Borussia, le pagelle: Kelly 7, colpo da vero bomber. Di Gregorio 4, c'è un problema; Juventus-Borussia Dortmund, le pagelle di CM: Vlahovic-Yildiz fenomenali. Di Gregorio peggiore in campo.

gregorio peggiore campo juveJuventus-Borussia Dortmund, le pagelle di CM: Vlahovic-Yildiz fenomenali. Di Gregorio peggiore in campo - I voti ai protagonisti di Juventus- Segnala msn.com

gregorio peggiore campo juveDi Gregorio peggiore in campo nella Juve in Champions, Pavan aveva detto: "E' molto più forte di Meret" - Prestazione deludente del portiere della Juventus, elogiato solo qualche giorno fa dal giornalista Massimo Pavan. areanapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gregorio Peggiore Campo Juve