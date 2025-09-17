Di Gregorio e il caso Juve Tudor valuta Perin come soluzione per la porta | le ultime
Di Gregorio in crisi, Tudor pensa ad una nuova soluzione per ridare tranquillità alla Juve: Perin tra i pali dal primo minuto?. Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, sta attraversando un periodo difficile. Dopo la sconfitta pesante nel derby d’Italia contro l’ Inter, la sua prestazione contro il Borussia Dortmund ha suscitato molte preoccupazioni. I bianconeri sono stati sconfitti 4-0 in Champions League, un risultato che ha portato il portiere sotto i riflettori, in particolare per alcuni errori commessi, tra cui un’uscita a vuoto che ha contribuito a un altro gol subito. Questa crisi, unita alle precedenti difficoltà, ha acceso il dibattito sul suo futuro tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com
Perin si alternerà con Di Gregorio in porta nella Juventus? La gestione di Tudor e le gerarchie bianconere; Di Gregorio: "Tudor ha toccato le corde giuste: ecco come ha risollevato la Juve'.
