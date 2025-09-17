Devo assentarmi dalla classe posso affidarla ad uno studente?
Un docente non può delegare la sorveglianza della classe a uno studente perché la normativa italiana attribuisce agli insegnanti la responsabilità diretta della vigilanza sugli alunni. Questa responsabilità è regolata da diverse disposizioni giuridiche che prevedono obblighi di controllo e prevenzione per evitare danni o incidenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
