L’attaccante ex Inter, Milan e Roma è ancora svincolato Mattia Destro è uno degli svincolati ancora a caccia di una nuova squadra. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, l’attaccante ex Roma, Milan e Inter ha detto no a una proposta proveniente da Dubai, per la precisione dall’ Al-Ittifaq FC. Mattia Destro (LaPresse) – Calciomercato.it Autore di 91 gol in Serie A, con l’ultima breve esperienza in cadetteria alla Reggiana, il 34enne ha respinto l’offerta poiché ambisce a rimanere in Italia. In tal senso si registra un interesse di Padova e Pescara, ma nessuno dei due club di B è andato per ora oltre il sondaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Destro cerca squadra: no a un’offerta da Dubai | ESCLUSIVO