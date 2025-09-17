Destro cerca squadra | no a un’offerta da Dubai | ESCLUSIVO
L'attaccante ex Inter, Milan e Roma è ancora svincolato Mattia Destro è uno degli svincolati ancora a caccia di una nuova squadra. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, l'attaccante ex Roma, Milan e Inter ha detto no a una proposta proveniente da Dubai, per la precisione dall' Al-Ittifaq FC. Mattia Destro (LaPresse) – Calciomercato.it Autore di 91 gol in Serie A, con l'ultima breve esperienza in cadetteria alla Reggiana, il 34enne ha respinto l'offerta poiché ambisce a rimanere in Italia. In tal senso si registra un interesse di Padova e Pescara, ma nessuno dei due club di B è andato per ora oltre il sondaggio.
Sassuolo attivo sul mercato. Si cerca il difensore destro
Athekame in attesa: il Milan cerca il “vero” terzino destro per gennaio, il nome
cerco squadra in extremis per questa stagione; Atalanta - Lecce (4-1) Serie A 2025; Dall’assenza di Bellingham al nodo terzino destro: Tuchel alla ricerca della miglior Inghilterra.
L'ex Milan André Silva cerca squadra: "no" categorico a Turchia e Arabia Saudita - L'attaccante del Lipsia André Silva ha categoricamente rifiutato le offerte provenienti da Turchia e Arabia Saudita sia la scorsa estate che in questa sessione di mercato.
Calciomercato? No, è il "giro portieri": il Monza prende Keylor Navas e Consigli. Karius cerca squadra per avvicinarsi a Diletta Leotta - Il primo è rientrato all'Atalanta dopo il prestito al Napoli ma è completamente fuori dal progetto di Gasperini.