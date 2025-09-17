Praticamente un déja-vu: ieri, in Consiglio regionale, il centrodestra s’è spaccato di nuovo sull’immunizzazione dei bambini sotto l’anno contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti che in passato riempivano le terapie intensive neonatali e pediatriche. L’anno scorso, di questi tempi, si consumava in Giunta la crisi tra l’assessore tecnico Guido Bertolaso e l’azionista di maggioranza FdI, che si astenne sui 15 milioni per assicurare ai nati dal 1° gennaio l’anticorpo monoclonale (non è un vaccino) che li protegge dalle forme gravi di Rsv. Il tempo diede ragione all’assessore, con un calo drastico dei ricoveri e il ministero costretto a chiedere aiuto alla Lombardia e altre regioni lungimiranti per garantire il farmaco alle altre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Destra spaccata sull’anti-Rsv (un anno dopo)