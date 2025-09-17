Desalu e Tortu eliminati con tempi alti ai Mondiali la staffetta preoccupa? Levell impressiona sui 200
Fausto Desalu si era reso protagonista di una buona stagione sui 200 metri ed era andato vicino al proprio personale di 20.08 siglato lo scorso anno: 20.12 a Wetzlar il 18 luglio, 20.18 agli Europei a squadre in quel di Madrid il 29 giugno, 20.21 a Dresda il 1° giugno. Si sperava che il velocista lombardo potesse rendersi protagonista di un a bella prestazione nelle batterie dei 200 metri ai Mondiali 2025 di atletica, ma il Campione Olimpico di Tokyo nella 4×100 non ha risposto all’appello. Sulla pista dove quattro anni fa si rese protagonista di una spettacolare pennellata di curva che lanciò la staffetta verso un leggendario oro a cinque cerchi, il 31enne è partito discretamente (0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: desalu - tortu
Atletica, la 4×100 improvvisata limita i danni: Tortu non tradisce, l’intelligenza di Desalu, Simonelli si sdoppia
Dopo l'annuncio del possibile ritiro, arriva l’appello di Tortu e Desalu per la 4x100 di sabato e domenica: «Insieme possiamo fare un’altra super impresa» - facebook.com Vai su Facebook
Diaz, Desalu, Tortu: “Adesso tocca a noi” Il triplista e gli sprinter in conferenza stampa a Casa Atletica Italiana. Leggi http://shorturl.at/MLGig #atleticaitaliana #Tokyo2025 - X Vai su X
Semifinali 200 metri, eliminati Tortu e Desalu; Tortu e Desalu eliminati nei 200 metri: sfuma la finale per i due azzurri; Olimpiadi Parigi 2024, i risultati di mercoledì 7 agosto: Italia del volley eliminata dalla Francia. Ciclismo, bronzo per Ganna e compagni nell'inseguimento a squadre. Delusione Simonelli, eliminati anche Tortu e Desalu.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, Andy Diaz e Dallavalle qualificato! Attesa per Furlani. Tortu nei 200m - Mondiali atletica Tokyo 17 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Furlani, Tortu, Diaz, Kaddari, Fontana, Riva ... Riporta sport.virgilio.it
Mondiali, il dubbio ritiro per Jacobs e il fastidio di Tortu: è allarme staffetta, la 4x100 d’oro non c’è più. Idea Simonelli - La 4x100 azzurra è alle prese con i dubbi di Jacobs e i problemi fisici di Tortu e Patta. Scrive sport.virgilio.it