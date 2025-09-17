Deridevano i complottisti ma su Kirk diffondono la bufala della pista nera

Laverita.info | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza alcuna prova, e a dispetto dei messaggi espliciti sui proiettili, va di moda sostenere che il killer fosse di destra. E che, comunque, chi spara è il fascio. 🔗 Leggi su Laverita.info

deridevano i complottisti ma su kirk diffondono la bufala della pista nera

© Laverita.info - Deridevano i complottisti ma su Kirk diffondono la bufala della «pista nera»

In questa notizia si parla di: deridevano - complottisti

Deridevano i complottisti ma su Kirk diffondono la bufala della «pista nera».

deridevano complottisti kirk diffondonoCharlie Kirk colpito con proiettili “incisi”: il “giallo” sulla teoria complottista - L'assassinio di Charlie Kirk scuote gli Usa, trovate munizioni incise con slogan slogan antifascisti: si diffondono teorie complottiste. Segnala newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Deridevano Complottisti Kirk Diffondono