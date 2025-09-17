Derby di Coppa la Fermana prova il ribaltone a Montegranaro
Derby di Coppa Italia in programma oggi al Comunale La Croce di Montegranaro dove i padroni di casa ricevono la Fermana, fischio d'inizio alle ore 15,30. Le squadre arrivano al match senza dubbio con il morale alto. Il Montegranaro ha archiviato in fretta l'esordio amaro di Osimo, superando di slancio 3-1 in casa l'Urbino che all'esordio in campionato aveva imposto il pari alla Fermana. Canarini che domenica invece hanno conquistato l'intera posta in palio con la Civitanovese grazie al rigore allo scadere di Cicarevic. Quattro punti in classifica per gli uomini di Augusto Gentilini, bottino tutt'altro che disprezzabile considerando il ritardo alla partenza e le note vicende estive canarine.
