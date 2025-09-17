Deragliamento passionale non follia | la perizia sull’omicidio Talamelli

Fano, 17 settembre 2025 – “Un deragliamento emotivo e passionale, non una malattia psichiatrica”. Così il consulente tecnico Renato Ariatti, incaricato dal giudice, ha definito questa mattina nell’aula di corte d’assise del tribunale di Pesaro l’omicidio di Rita Talamelli, la 66enne di Fano uccisa il 20 novembre 2023 dal marito Angelo Sfuggiti, 70 anni. L’imputato, difeso dall’avvocato Susi Santi, non era in aula per ragioni di salute: ha rinunciato a presenziare all’udienza in Corte d’assise e segue gli sviluppi processuali dalla propria abitazione di Fano, in cui si trova attualmente ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

