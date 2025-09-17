Depressione post-vacanza | cos’è e come affrontarla
La chiamano depressione post-vacanza o, all’inglese, post-vacation blues. È quella sensazione di malinconia, apatia, ansia o fatica che molte persone provano al rientro dalle ferie. Succede quando l’atmosfera leggera dei giorni liberi si interrompe bruscamente e bisogna tornare a email, scadenze e routine quotidiana. Non è raro sentirsi meno energiche, meno motivate e quasi spaesate, come se il corpo fosse rientrato ma la mente fosse rimasta ancora in vacanza. È importante però chiarire subito una cosa: non si tratta di una diagnosi ufficiale. Non compare nei manuali come DSM-5 o ICD-11 e non va confusa con la depressione clinica. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: depressione - post
Il nuovo programma 2025/2030 promuove interventi per intercettare precocemente i segnali di disagio Dall’infanzia all’età adulta, dalla depressione post-partum alle nuove dipendenze, lo scopo è offrire alle persone percorsi di cura multidisciplinari
Javier Bardem parla della depressione post partum di Penélope Cruz con la massima delicatezza
Scatti inediti su Instagram e un lungo post senza filtri. L'influencer racconta la depressione post parto e la rinascita negli ultimi mesi
Gennaio ha il freddo, il panettone, la depressione post feste. Settembre? Ha solo la verità. Gli aperitivi in vacanza, i gelati in spiaggia, la birretta in collina, la pizzetta in centro… E sai cosa dice la verità? Che è ora di muoversi. Non per punirsi…ma per ricordar - facebook.com Vai su Facebook
Depressione post partum: influenza le abitudini alimentari del bimbo - X Vai su X
Depressione post-vacanza: cos’è e come affrontarla - vacanza non è una malattia, ma una reazione naturale al brusco cambiamento tra libertà e doveri. dilei.it scrive
La depressione post partum influenza le abitudini alimentari del bambino. Lo studio - La depressione post partum delle mamme può influenzare anche i comportamenti alimentari dei bambini. Si legge su corriere.it