La chiamano depressione post-vacanza o, all’inglese, post-vacation blues. È quella sensazione di malinconia, apatia, ansia o fatica che molte persone provano al rientro dalle ferie. Succede quando l’atmosfera leggera dei giorni liberi si interrompe bruscamente e bisogna tornare a email, scadenze e routine quotidiana. Non è raro sentirsi meno energiche, meno motivate e quasi spaesate, come se il corpo fosse rientrato ma la mente fosse rimasta ancora in vacanza. È importante però chiarire subito una cosa: non si tratta di una diagnosi ufficiale. Non compare nei manuali come DSM-5 o ICD-11 e non va confusa con la depressione clinica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Depressione post-vacanza: cos’è e come affrontarla