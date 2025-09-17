Depeche Mode | M il trailer del film concerto dedicato alla band
Depeche Mode: M è il film concerto che intreccia le riprese dei tre show sold out al Foro Sol Stadium di Città del Messico, accompagnando il pubblico in un intenso viaggio musicale. Diretto dal regista pluripremiato Fernando Frías e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2025, arriva nelle sale di tutto il mondo in 4K e audio 5.1 dal 28 al 30 ottobre Depeche Mode: M, il film concerto che intreccia le riprese dei tre show sold out al Foro Sol Stadium di Città del Messico, accompagnando il pubblico in un intenso viaggio musicale. Un percorso che utilizza la passione di quasi 200.000 fan messicani come lente per raccontare l’influenza senza tempo della band, offrendo al contempo un potente tributo all’indissolubile legame tra musica, tradizione e spirito umano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: depeche - mode
Depeche Mode: M, il nuovo film concerto al cinema dal 28 al 30 ottobre 2025
Attenzione! MERCOLEDI' 17 settembre partiranno le vendite dei biglietti per vedere al cinema in ottobre il nuovo film dei Depeche Mode, "M", realizzato dal filmmaker messicano Fernando Frias. Il lungometraggio include parti filmate durante i tre concerti del M - facebook.com Vai su Facebook
#MiMandaLouBrano by @spazio_nello I Depeche Mode hanno fatto dischi e canzoni bellissime, questa è una delle mie preferite, enjoy Rockers! ? - X Vai su X
Depeche Mode: M | Cosa sappiamo sul nuovo film-concerto che farà impazzire i fan; Depeche Mode: guarda il trailer del loro film M; Depeche Mode: M.
Depeche Mode: M, il nuovo film concerto al cinema dal 28 al 30 ottobre 2025 - Depeche Mode: M arriva al cinema dal 28 ottobre 2025. Riporta atomheartmagazine.com
DEPECHE MODE: “M”, il film-concerto al cinema dal 28 al 30 ottobre - Dal 28 al 30 ottobre arriva in sale e IMAX DEPECHE MODE: M, il film concerto diretto da Fernando Frías. Scrive newsic.it