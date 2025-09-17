Dentro la notizia la testimonianza di madre e figlia picchiate a Napoli
“Dentro la notizia”, la testimonianza della moglie e della figlia dell’uomo di 61 anni che è stato arrestato. Oggi, mercoledì 17 settembre, nella puntata di “ Dentro la notizia ”, condotto da Gianluigi Nuzzi (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45) la testimonianza della moglie e della figlia dell’uomo di 61 anni che oggi è stato arrestato dai carabinieri a Varcaturo, nel Napoletano, per maltrattamenti e lesioni aggravate. L’uomo avrebbe aggredito per l’ennesima volta la moglie e la figlia, urlando a quest’ultima “ Sei brutta e grassa ”. La ragazza 31enne, molto impaurita, avrebbe trovato finalmente la forza di denunciare i maltrattamenti che subivano da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com
MEDIASET - CANALE 5 * DENTRO LA NOTIZIA - 17/09: «VIOLENZE IN FAMIGLIA A NAPOLI, NUZZI OSPITA MADRE E FIGLIA, LA TESTIMONIANZA CHOC» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Sara Campanella, i genitori di Argentino: Non si può capire quello che abbiamo vissuto; Accoltellata a Marostica (VI) dall'ex marito, la mamma della vittima: Non è la prima volta, aveva già denunciato.
“Dentro la notizia”, la testimonianza di madre e figlia picchiate a Napoli - La figlia Francesca racconta l’accaduto: « Ieri ha reagito così perché lui non voleva andare al lavoro e noi gli abbiamo detto che doveva andare. Segnala 361magazine.com
