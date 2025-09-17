dentro la notizia la testimonianza di madre e figlia picchiate a napoli

“Dentro la notizia”, la testimonianza della moglie e della figlia dell’uomo di 61 anni che è stato arrestato. Oggi, mercoledì 17 settembre, nella puntata di “ Dentro la notizia ”, condotto da Gianluigi Nuzzi (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45) la testimonianza della moglie e della figlia dell’uomo di 61 anni che oggi è stato arrestato dai carabinieri a Varcaturo, nel Napoletano, per maltrattamenti e lesioni aggravate. L’uomo avrebbe aggredito per l’ennesima volta la moglie e la figlia, urlando a quest’ultima “ Sei brutta e grassa ”. La ragazza 31enne, molto impaurita, avrebbe trovato finalmente la forza di denunciare i maltrattamenti che subivano da oltre trent’anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

