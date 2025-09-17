demon slayer: il castello dell’infinito, un successo che supera ogni aspettativa. Il film Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito continua a conquistare il pubblico e a fare registrare numeri da record nel panorama cinematografico mondiale. Distribuito in Italia dall’11 settembre 2025 da Eagle Pictures, con il supporto di Sony Pictures e Crunchyroll, e prodotto dallo studio Ufotable, questa pellicola si conferma come uno degli eventi più importanti del settore dell’animazione. Grazie a un incasso globale di oltre 288 milioni di dollari e un debutto italiano di circa 2,6 milioni di euro, il film si distingue per la sua straordinaria capacità di coinvolgimento visivo e narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demon slayer: kimetsu no yaiba e il castello dell’infinito, un trionfo visivo senza precedenti