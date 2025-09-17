Nonostante l’entusiasmo per la rimonta contro il Borussia Dortmund, c’è preoccupazione in casa Juventus per la tenuta difensiva Nelle ultime due partite contro Inter e Borussia Dortmund la Juventus ha subito ben sette gol, un dato in controtendenza rispetto a quanto accaduto nelle prime due giornate di campionato. Il livello delle avversarie della Juventus si è decisamente alzato nelle ultime due uscite contro Inter e Borussia Dortmund, ma al di là dei meriti dell’avversario la squadra di Igor Tudor ha palesato più di una difficoltà in fase difensiva, concedendo oggettivamente troppo nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Delusione Juve: doppia bocciatura di Tudor