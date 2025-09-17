Delitto di Garlasco dalla Bloodstain pattern analysis emerge una dinamica profondamente diversa sull’omicidio di Chiara Poggi
Una verità ancora tutto da scrivere o forse addirittura da riscrivere: è quanto emerge dalla Bpa (Bloodstain pattern analysis), la relazione dei Ris di Cagliari, che ricostruisce le dinamiche del delitto di Garlasco. Depositata nella giornata di ieri, martedì 16 settembre, a Pavia dal tenente colonnello del Ris di Cagliari Andrea Berti, la consulenza sarebbe arrivata a “risultati diversi” da quelli della precedente relazione firmata il 12 dicembre 2007 dall’allora comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, oggi consulente di Andrea Sempio. I contenuti della consulenza sono stati secretati e non verranno messi a disposizione delle parti fino alla chiusura delle indagini. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Caso #Garlasco, "Dinamica del delitto diversa e dubbi sul numero degli aggressori" Gli aggiornamenti del nostro inviato a #Mattino5 - X Vai su X
Delitto di Garlasco, le reazioni sulle nuove impronte repertate durante l’incidente probatorio. A #StorieItaliane l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Marzio Capra, genetista e consulente famiglia Poggi. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, i Ris riscrivono la dinamica del delitto Poggi: la ricostruzione diversa dal 2007 e l'impronta di una mano nel sangue; Garlasco, la relazione Ris: nessun secondo aggressore durante delitto; Delitto di Garlasco, Ris sicuri sull'unico killer di Chiara Poggi grazie alla BPA: cos'è emerso.
Delitto di Garlasco, cosa dice la Bloodstain pattern analysis dei carabinieri: risolto il giallo del secondo killer nella villetta - Un nuovo importante documento entra a far parte della nuova indagine della Procura sul delitto di Garlasco. Si legge su notizie.com
Delitto di Garlasco, perizia dei Ris rafforza la tesi di un solo killer: chi ha ucciso Chiara? - Una nuova perizia condotta dai Ris ha portato a risultati importanti che potrebbero fare luce su alcuni aspetti an ... Lo riporta notizie.it