Delitto di Garlasco dalla Bloodstain pattern analysis emerge una dinamica profondamente diversa sull’omicidio di Chiara Poggi

Una verità ancora tutto da scrivere o forse addirittura da riscrivere: è quanto emerge dalla Bpa (Bloodstain pattern analysis), la relazione dei Ris di Cagliari, che ricostruisce le dinamiche del delitto di Garlasco. Depositata nella giornata di ieri, martedì 16 settembre, a Pavia dal tenente colonnello del Ris di Cagliari Andrea Berti, la consulenza sarebbe arrivata a “risultati diversi” da quelli della precedente relazione firmata il 12 dicembre 2007 dall’allora comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, oggi consulente di Andrea Sempio. I contenuti della consulenza sono stati secretati e non verranno messi a disposizione delle parti fino alla chiusura delle indagini. 🔗 Leggi su Tpi.it

