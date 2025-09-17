Un nuovo importante documento entra a far parte della nuova indagine della Procura sul delitto di Garlasco. È stato depositato ieri dai carabinieri e punta a fare chiarezza sull’omicidio. Il comandante del Ris dei carabinieri di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti, si è recato ieri presso la Procura della Repubblica di Pavia per depositare la consulenza chiesta dai pm nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il documento riguarda l’ormai nota Bloodstain pattern analysis, l’analisi delle macchie di sangue ottenuta attraverso la lettura delle tracce ematiche repertate sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Delitto di Garlasco, cosa dice la Bloodstain pattern analysis dei carabinieri: risolto il giallo del secondo killer nella villetta