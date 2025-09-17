Delibera approvata in giunta | lo stadio di San Siro verrà venduto a Inter e Milan

La giunta di Milano ha approvato la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. La delibera, annunciata, è stata discussa e approvata mercoledì 17 settembre. Anna Scavuzzo, vice sindaca con delega temporanea alla rigenerazione urbana, ha riferito che in giunta vi è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

