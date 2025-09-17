Del Buco del Piombo e di altre storie | un libro fotografico per i 50 anni dello Speleo Club Cai Erba

Ariverà in libreria a fine settembre 2025 l’ultima fatica editoriale dello Speleo Club CAI Erba: un volume fotografico dedicato al Buco del Piombo e all’intero sistema carsico che si sviluppa sotto l’Alpe del Viceré. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti, “Del Buco del Piombo e di altre. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: buco - piombo

OltreLario. Tone Boss · Soul Instrument Harp. Un tesoro nascosto tra le montagne di Erba: il Museo del Buco del Piombo vi aspetta per un viaggio unico tra storia, natura e mistero. È o non è una piccola meraviglia da scoprire? ? #boschiborghipiccoleme - facebook.com Vai su Facebook

“Del Buco del Piombo e di altre storie”: un libro fotografico per i 50 anni dello Speleo Club Cai Erba; UN LIBRO FOTOGRAFICO SUL BUCO DEL PIOMBO E IL COMPLESSO DELL’ALPE DEL VICERE’ PER FESTEGGIARE I 50 ANNI DI SPELEO CLUB CAI ERBA; Il delitto di Cavallo, il metodo Hamer e il pensiero magico applicato alla medicina: quel «buco nero» dentro di noi.

L'antichissimo "Buco nel piombo" di Erba - Si trova nella riserva naturale Valle Bova a quasi 700 metri di altitudine. Come scrive rainews.it