Dejan Milovanovic muore in campo a 41 anni nel match di vecchie glorie | l'ex nazionale aveva segnato
Tragedia nel calcio serbo: l'ex nazionale e capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic è crollato in campo durante una partita delle vecchie glorie. Non c'è stato niente da fare: Milovanovic è morto in seguito a un doppio infarto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dejan - milovanovic
Tragedia in Serbia, muore in campo l’ex calciatore Milovanovic: aveva 41 anni; Lutto in Serbia: Milovanovic morto per un malore a 41 anni durante una partita tra veterani; Tragedia in Serbia: Milovanovic muore a 41 anni per infarto durante partita tra veterani.
Tragedia in Serbia: Milovanovic muore a 41 anni per infarto durante partita tra veterani - Il calcio serbo piange la scomparsa di Dejan Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale, morto tragicamente all’età di. Da tuttomercatoweb.com