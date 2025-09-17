Dehors a fine anno scade il liberi tutti dell’era Covid | cosa dice il nuovo decreto che studia il governo e perché potrebbe esserci ancora un rinvio

Il tempo delle maglie larghe sui dehors, frutto degli anni del Covid, potrebbe essere presto un ricordo del passato. La regolamentazione introdotta dal governo Conte II durante l’emergenza pandemica andrà in scadenza il 31 dicembre prossimo. E il governo, dopo la legge delega ricevuta, è al lavoro per mettere a punto nuove regole. Nel mese di ottobre, il dossier potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri che potrebbe organizzare il tutto entro la fine dell’anno, ma c’è anche il rischio che il dossier venga rinviato nuovamente. L’obiettivo resta lo stesso di sempre: provare a trovare un equilibrio tra le richieste degli esercenti, che premono per continuare ad avere la possibilità di “ampliare” il proprio spazio a disposizione, e quelle dei sindaci, che chiedono una disciplina più chiara sui tavolini all’aperto. 🔗 Leggi su Open.online