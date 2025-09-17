Degrado a Pregiato la denuncia di Prima Cava | Non devono esserci quartieri di serie B
Pregiato torna al centro del dibattito cittadino per le condizioni delle case popolari, giudicate insostenibili da molti residenti. A raccogliere le loro segnalazioni è stato il movimento Prima Cava, che attraverso il presidente Mirko Giordani ha chiesto al Comune un intervento più incisivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
