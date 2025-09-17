Degenera la lite ferito un 26enne L’aggressione ripresa dalle telecamere
Un giovane denunciato e un altro ferito: questo il bilancio di una lite fra stranieri degenerata a Cisterna. I fatti sono accaduti nella giornata di domenica 14 settembre e i carabinieri, dopo una rapida indagine, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 20 anni di origini egiziane. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
