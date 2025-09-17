Degenera la lite ferito un 26enne L’aggressione ripresa dalle telecamere

Latinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane denunciato e un altro ferito: questo il bilancio di una lite fra stranieri degenerata a Cisterna. I fatti sono accaduti nella giornata di domenica 14 settembre e i carabinieri, dopo una rapida indagine, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 20 anni di origini egiziane. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: degenera - lite

Pontino, la lite in casa degenera e minaccia il connazionale con un coltello: 34enne denunciato

Lite coniugale degenera a Crotone, moglie minacciata di morte per anni: arrestato il marito

«Il cane non può stare qui», lite in spiaggia degenera in rissa tra due bagnanti. 36enne finisce in ospedale

Degenera la lite, ferito un 26enne. L’aggressione ripresa dalle telecamere; Lite degenera in rissa durante la festa patronale, un ferito all’addome. Due uomini denunciati dai Carabinieri; Pistoia, degenera lite familiare in un vivaio: gravemente ferito a colpi di pistola un 26enne.

degenera lite ferito 26ennePiancogno, lite in strada: 45enne ferito con un coltello - Ad avere la peggio un 45enne ferito e trasportato in condizioni serie - Segnala giornaledibrescia.it

degenera lite ferito 26enneLite sull’Epitaffio degenera in aggressione: ferito un uomo - Un banale diverbio per questioni di viabilità si è trasformato in una violenta aggressione in via Epitaffio, alle porte di Latina ... Secondo latinacorriere.it

Cerca Video su questo argomento: Degenera Lite Ferito 26enne