Defr 2026-2028 l’Ars approva il documento economico | crescita del Pil e calo della disoccupazione

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028. Secondo i dati contenuti nel Defr, negli ultimi tre anni la Sicilia ha registrato una crescita del Pil del 3,5%, superiore alla media del Mezzogiorno (+2,8%) e a quella nazionale.