Defr 2026-2028 l’Ars approva il documento economico | crescita del Pil e calo della disoccupazione
L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028. Secondo i dati contenuti nel Defr, negli ultimi tre anni la Sicilia ha registrato una crescita del Pil del 3,5%, superiore alla media del Mezzogiorno (+2,8%) e a quella nazionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Ambrogiana, altro passo avanti. La Regione approva il Defr 2026
Ars approva Defr Sicilia 2026-2028, disoccupazione in crollo ma restano le sfide
L'Ars approva il Defr, si punta sul "south working": "Così la Regione stimola il rientro dei cervelli"
Si tratta del Documento di economia e finanza regionale per gli anni 2026-2028, approvato a fine giugno dalla giunta regionale
Defr all’esame dell’Ars, il Pd lo boccia: “Fumo negli occhi dei siciliani” - 2028 della Regione Siciliana, presentato dal governo al Parlamento, non piace al Partito democratico. Come scrive livesicilia.it
Semaforo verde al Defr 2026-2028, opposizioni contrarie - L’Aula, dove il governo era rappresentato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, ha ... Si legge su livesicilia.it