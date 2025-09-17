Dedicato a chi non c’è più | al via la quinta edizione al Parco delle Acacie di Atripalda

Avellinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito il conto alla rovescia per la quinta edizione della manifestazione “Dedicato a chi non c’è più” in programma domenica 21 settembre al Parco delle Acacie di Atripalda.Un evento promosso dall’Associazione di promozione sociale “Officina83042” e, come ogni anno, patrocinato dal Comune di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

