Decreto sicurezza tra attualità e prospettive future convegno al tribunale di Napoli Nord

“Decreto sicurezza, tra attualità e prospettive future”, questo il convengo che is è tenuto ieri al Tribunale di Napoli Nord. Un momento di confronto tra esperti del settore, che hanno analizzato i principali nodi della riforma. Al centro del dibattito la gestione del dissenso e la tutela delle forze dell’ordine e il funzionamento dei cpr. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

