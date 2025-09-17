Decreto Scuola Flc Cgil critica | Misure parziali e irrisorie nella risoluzione dei problemi e demagogiche nell’impostazione

La FLC CGIL ha espresso dure critiche durante l'audizione informale presso la VII Commissione Cultura del Senato sul decreto legge 127, che introduce misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo. Il sindacato ha denunciato l'assenza di un "sereno e ampio dibattito professionale e pedagogico" su una questione che coinvolge l'intero sistema formativo nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riforma esame di Stato e avvio anno scolastico 2025/2026: FLC CGIL audita dalla VII Commissione del Senato sul decreto legge 127/2025 - Misure che trasformano parti importanti della scuola, sminuendo il ruolo dei commissari alle prove d'esame e limitando fortemente l'autonomia scolastica e le scelte dei Collegi.

