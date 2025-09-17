Il sindacato ANIEF ha presentato una corposa memoria con proposte emendative al decreto legge 127 del 2025 durante l'audizione presso la VII Commissione Cultura del Senato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto Scuola, ANIEF chiede aumento del 30% per commissari d'esame e doppio canale di reclutamento: Personale scolastico discriminato, serve mobilità straordinaria e stop all'abuso dei contratti a termine; I 240 milioni del decreto scuola riconoscimento del grande lavoro che svolge il personale scolastico: il commento di Valditara apprezzato da Anief che ora chiede più risorse per ridurre il gap stipendiale, il 17 audizione in Senato; SCUOLA - Stipendi, ripristino del primo gradone dopo 3 anni di servizio: emendamento Anief al decreto legge PA 25/2025, tre settimane fa anche la Cassazione ha detto che discrimina centinaia di migliaia di neo-assunti dal 2010.

"Gli ulteriori 240 milioni di euro una tantum che andranno sul contratto che è in fase di rinnovo in queste settimane" rappresentano "un riconoscimento del grande lavoro che svolge il personale scolastico"

Tra una settimana i sindacati della scuola tornano all'Aran: in ballo c'è il rinnovo contrattuale dei comparti Istruzione, Università