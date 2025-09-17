Decide di farla finita Carabinieri intervengono in tempo e gli salvano la vita

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri hanno salvato la vita ad un uomo di 34 anni di origini casertane che aveva deciso di farla finita dopo una lite in famiglia. Lasciata la propria casa nel casertano e scattato l’allarme per persona scomparsa, le ricerche si erano estese anche a Faicchio dove tuttora risiedono il padre ed altri familiari dell’uomo. E’ stato proprio il fratello, mentre procedeva ad un sopralluogo tra i boschi che circondano la cittadina sul torrente Titerno, ad intravedere nella boscaglia una figura maschile che stava cercando di effettuare l’estremo gesto ad un albero. Avvertiti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che, a loro volta stavano effettuando sopralluoghi e perlustrazioni, i militari sono riusciti a tirare giù dalla pianta l’uomo ancora in vita perché non aveva realizzato un cappio adatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it