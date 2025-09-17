De Zerbi perde con l’uomo in più | Il secondo rigore del Madrid è vergognoso ma avremmo potuto osare di più
Ieri sera è ufficialmente cominciata l’edizione 202526 della Champions League. Tra le gare in programma c’era anche la sfida del Bernabeu tra il Real Madrid di Xabi Alonso e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, terminata con la vittoria per 2-1 in rimonta da parte delle Merengues. A deciderla due rigori segnati da Mbappè, uno al 29? del primo tempo e l’altro all’81’, dopo che i francesi giocavano in superiorità numerica dal minuto 72 in virtù dell’espulsione di Carvajal. Parecchia perplessità l’ha destata in tal senso la gestione dell’Olympique nella parte conclusiva della gara, in cui teoricamente avrebbe dovuto fare qualcosa in più (ha tirato una sola volta in porta, rispetto alle sei conclusioni dei Blancos) o quantomeno conservare un pareggio prezioso ai fini della classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: zerbi - perde
Il Marsiglia perde e litiga nello spogliatoio. De Zerbi: «Dobbiamo andare oltre, sennò rimarremo una mezza squadra»
Il Marsiglia perde e litiga nello spogliatoio. De Zerbi: «Le palle mostratele in campo, non nello spogliatoio»
Criscitiello critica Marotta su Sportitalia: “Fare processi o funerali sportivi alla terza giornata sarebbe pericoloso e limitativo. Nessuno vince dopo tre giornate e nessuno perde dopo tre partite. C’è un però che potremmo tirare fuori più avanti. Però… lo avevamo - X Vai su X
Pavard fa chiarezza, con ironia, nel giorno della sua presentazione al Marsiglia: “Se pensate che De Zerbi sia vulcanico, non avete visto Inzaghi” - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, l’OM di De Zerbi perde Aguerd per il debutto con il Real Madrid - L’Olympique Marsiglia dovrà fare a meno di Nayef Aguerd per la sfida di domani sera contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu (21. Lo riporta tuttomercatoweb.com
De Zerbi perde il "geometra" Rongier: ufficiale il passaggio al Rennes per 5,5 milioni - Era nell'aria, si aspettava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Valentin Rongier lascia l'Olympique Marsiglia per il Rennes. tuttomercatoweb.com scrive