Ieri sera è ufficialmente cominciata l’edizione 202526 della Champions League. Tra le gare in programma c’era anche la sfida del Bernabeu tra il Real Madrid di Xabi Alonso e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, terminata con la vittoria per 2-1 in rimonta da parte delle Merengues. A deciderla due rigori segnati da Mbappè, uno al 29? del primo tempo e l’altro all’81’, dopo che i francesi giocavano in superiorità numerica dal minuto 72 in virtù dell’espulsione di Carvajal. Parecchia perplessità l’ha destata in tal senso la gestione dell’Olympique nella parte conclusiva della gara, in cui teoricamente avrebbe dovuto fare qualcosa in più (ha tirato una sola volta in porta, rispetto alle sei conclusioni dei Blancos) o quantomeno conservare un pareggio prezioso ai fini della classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Zerbi perde con l'uomo in più: «Il secondo rigore del Madrid è vergognoso, ma avremmo potuto osare di più»