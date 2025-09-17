De Zerbi attacca il Real Madrid | Rigore? È vergognoso
I Blancos ribaltano il Marsiglia 2-1 grazie al doppio rigore di Mbappé. In conferenza stampa, De Zerbi analizza con qualche polemica il secondo calcio di rigore concesso al Real: "È stato vergognoso!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Rabiot, De Zerbi non le manda a dire alla madre-agente dell’ex Juve: «L’ho resto capitano, ho dato più abbracci a lui che a mio figlio e lei attacca…»
De Zerbi attacca il Real Madrid: Rigore? È vergognoso...; Real Madrid, 2-1 al Marsiglia al debutto in Champions League: Weah illude De Zerbi, Mbappé la ribalta di rigore; Roberto de Zerbi elogia Xabi Alonso, prima della sfida Real – Marsiglia.
De Zerbi furioso: "Il rigore dato al Real contro il Marsiglia è una vergogna! Incredibile..." - L'allenatore dei francesi non gradisce (eufemismo) il secondo penalty contro la sua squadra e non le manda a dire ... Da msn.com
Real Madrid-Marsiglia, moviola: l’arbitro salva i blancos con due rigori, De Zerbi ko in 11 contro 10 - Marsiglia al Santiago Bernabeu analizzata ai raggi X, il fischietto bosniaco ha ammonito 5 giocatori, la moviola ... sport.virgilio.it scrive