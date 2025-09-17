De Vrij su Inter Tv | Bello tornare in Olanda dobbiamo portare a casa il risultato
De Vrij su Inter Tv ha parlato della sfida di Champions League che attende l’Inter contro l’Ajax. Queste le sue parole e i temi affrontati. Raggiunto nel pre-partita dai microfoni di InterTv, Stefan De Vrij ha parlato della sua emozione nel tornare in Olanda, dove è cresciuto calcisticamente, e delle aspettative per la partita di Champions League contro l’ Ajax dell’ Inter. IL RITORNO IN OLANDA – «Bello tornare in Olanda dove sono cresciuto, una gara che conosco bene, bello affrontarla con l’Inter». De Vrij ha sottolineato il significato speciale che ha per lui giocare di nuovo in Olanda, paese che gli ha permesso di fare il salto nel calcio professionistico. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, De Vrij: "Affrontare l'Ajax è una grande emozione. Dobbiamo partire col piede giusto" - Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV nel prepartita della sfida contro l’Ajax, valida per l’esordio. Da tuttomercatoweb.com
De Vrij a ITV : "Non siamo partiti bene in campionato, c'è da lavorare. Bello giocare in Olanda" - Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, parla così a Inter TV a pochi minuti dalla sfida contro l’Ajax: “Bello tornare in Olanda dove sono nato e cresciuto, poi ho giocato ... Scrive msn.com