De Vrij a Sky | Vogliamo iniziare bene la Champions dopo un inizio di campionato difficile

De Vrij a Sky: il difensore nerazzurro parla delle ambizioni dell’Inter e della sfida contro l’Ajax a pochi minuti dall’inizio del match. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Ajax-Inter, Stefan De Vrij ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, sottolineando le motivazioni della squadra nerazzurra in vista dell’esordio in Champions League. Il difensore, che è nato in Olanda e ha vissuto numerosi momenti importanti nel calcio olandese, ha parlato con entusiasmo della partita, ma ha anche messo in evidenza la necessità di migliorare dopo un avvio di campionato deludente. L’AMBITO RITORNO IN CHAMPIONS LEAGUE – «Arriviamo con tanta voglia di fare una grande partita e iniziare bene questa Champions dopo questo inizio di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

