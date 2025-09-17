De Vrij a Prime | Era importantissimo vincere abbiamo fatto bene questa cosa

Internews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Vrij ha parlato ai microfoni di Prime Video. Il difensore nerazzurro soddisfatto per la vittoria e il ritorno al successo dopo le sconfitte. Stefan de Vrij, grande protagonista della serata di Amsterdam, ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax per 2-0 in Champions League. Il difensore olandese ha sottolineato l’importanza di riprendersi subito dopo due sconfitte pesanti in Serie A e ha lodato la prestazione complessiva della squadra. VITTORIA E GESTIONE DEL MATCH – «Era importantissimo vincere e fare risultati dopo due sconfitte brutte. 🔗 Leggi su Internews24.com

de vrij a prime era importantissimo vincere abbiamo fatto bene questa cosa

© Internews24.com - De Vrij a Prime: «Era importantissimo vincere, abbiamo fatto bene questa cosa»

In questa notizia si parla di: vrij - prime

De Vrij a Prime: «Come ripartiamo? In questo modo. Ecco cosa dobbiamo fare. E su Sommer dico che…»

De Vrij: “Si deve ripartire da una vittoria. Le prestazioni ci sono state. Sommer…”; Inter-Lazio, moviola: c'era il fuorigioco di de Vrij sul gol dell'1-0 di Arnautovic? Netto il rigore su Correa; Gli highlights di Como-Inter 0-2.

de vrij prime eraDe Vrij a Prime Video : "Era importantissimo vincere. Abbiamo fatto quello che chiedeva la partita" - Grande protagonista della serata di Amsterdam, Stefan de Vrij esprime la sua soddisfazione ai microfoni di Prime Video: “Era importantissimo vincere e fare risultati dopo due sconfitte ... Come scrive fcinternews.it

de vrij prime eraInter, De Vrij: "Volevamo fare risultato, bravi a gestire la gara senza soffrire troppo" - Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0- Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: De Vrij Prime Era