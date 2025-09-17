De Vrij a Prime | Era importantissimo vincere abbiamo fatto bene questa cosa

De Vrij ha parlato ai microfoni di Prime Video. Il difensore nerazzurro soddisfatto per la vittoria e il ritorno al successo dopo le sconfitte. Stefan de Vrij, grande protagonista della serata di Amsterdam, ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax per 2-0 in Champions League. Il difensore olandese ha sottolineato l’importanza di riprendersi subito dopo due sconfitte pesanti in Serie A e ha lodato la prestazione complessiva della squadra. VITTORIA E GESTIONE DEL MATCH – «Era importantissimo vincere e fare risultati dopo due sconfitte brutte. 🔗 Leggi su Internews24.com

