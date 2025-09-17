De Vrij a Prime | Come ripartiamo? In questo modo Ecco cosa dobbiamo fare E su Sommer dico che…
De Vrij a Prime. Il difensore olandese dell’Inter ha parlato della sfida che attende i nerazzurri all’esordio stagionale in Champions contro l’Ajax. Poco prima dell’inizio del match di Champions League contro l’ Ajax dell’ Inter, Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Prime Video, anticipando le sue aspettative per la partita di stasera e rispondendo anche a domande sul momento della squadra e del suo compagno di reparto Yann Sommer. DA DOVE SI RIPARTE IN CHAMPIONS LEAGUE? – «Con una vittoria, questa è la cosa più importante. Dobbiamo fare risultati, le prestazioni ci sono state ma sono mancati i risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: vrij - prime
De Vrij a Prime: "Come si riparte in Champions? Con una vittoria". Poi su Sommer... #AjaxInter - X Vai su X
FcInter1908 - Verso Ajax-Inter, prime prove di formazione con Bonny accanto a Thuram (poi provato anche Pio con Thuram). Sucic a centrocampo con Barella e Calhanoglu. Dietro prime prove con De Vrij tra Akanji e Bastoni - facebook.com Vai su Facebook
Inter, De Vrij: "Bisogna migliorare e fare risultato, a cominciare dalla gara di stasera" - Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro l’Ajax. Secondo tuttomercatoweb.com
Inter, niente rischi: Stefan de Vrij salterà le prime due partite - Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha fatto il punto sulla situazione in casa nerazzurra: il difensore olandese sarà assente ... Da tuttomercatoweb.com