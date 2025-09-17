De Vrij a Prime | Come ripartiamo? In questo modo Ecco cosa dobbiamo fare E su Sommer dico che…

De Vrij a Prime. Il difensore olandese dell’Inter ha parlato della sfida che attende i nerazzurri all’esordio stagionale in Champions contro l’Ajax. Poco prima dell’inizio del match di Champions League contro l’ Ajax dell’ Inter, Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Prime Video, anticipando le sue aspettative per la partita di stasera e rispondendo anche a domande sul momento della squadra e del suo compagno di reparto Yann Sommer. DA DOVE SI RIPARTE IN CHAMPIONS LEAGUE? – «Con una vittoria, questa è la cosa più importante. Dobbiamo fare risultati, le prestazioni ci sono state ma sono mancati i risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com

