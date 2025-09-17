La sigla de La Ruota della Fortuna che risuona su Rai 1, per giunta ad Affari Tuoi. E’ successo nella puntata di questa sera, quando lo storico jingle “gira la ruota” del programma di Canale 5 è partito a sorpresa al Teatro delle Vittorie per dare il via alla nuova partita (gioca Leonardo per la Regione Umbria). Risate in studio, tra il concorrente e Stefano De Martino . e il Dottore: Lei è un cretino gli dice il conduttore una volta alzata la cornetta. E con “gira la ruota” che continua a risuonare, un divertito saluto a Gerry Scotti: Salutiamo i nostri dirimpettai. LA SIGLA DELLA RUOTA DELLA FORTUNA NON CI CREDO?? #AffariTuoi #LaRuotadellaFortuna pic. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - De Martino porta La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi