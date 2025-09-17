Ddl Soprintendenze Sen Marti Presidente della Commissione Cultura | Burocrazia più snella per favorire crescita del Paese

È stato approvato in Aula, al Senato, il Disegno di legge n. 1372, fortemente voluto dalla Lega che delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Lega ci riprova: ora un ddl contro le soprintendenze. Le opposizioni: "Vergogna" - Pareri non vincolanti per l’apertura di strade, cave e impianti industriali. Da repubblica.it

