Ddl Soprintendenze il senatore Marti | Burocrazia più snella per favorire crescita del Paese
Roma, 17 settembre 2025 – È stato approvato in Aula, al Senato, il Disegno di legge n. 1372, fortemente voluto dalla Lega che delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica. Per il Senatore Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura del Senato, e primo firmatario del Ddl Soprintendenze: “Il nostro scopo è assicurare semplificazione, trasparenza e certezza del diritto per tutelare appieno cittadini, imprese e territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
