Ddl Soprintendenze il senatore Marti | Burocrazia più snella per favorire crescita del Paese

Iltempo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 settembre 2025 – È stato approvato in Aula, al Senato, il Disegno di legge n. 1372, fortemente voluto dalla Lega che delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica. Per il Senatore Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura del Senato, e primo firmatario del Ddl Soprintendenze: “Il nostro scopo è assicurare semplificazione, trasparenza e certezza del diritto per tutelare appieno cittadini, imprese e territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ddl soprintendenze il senatore marti burocrazia pi249 snella per favorire crescita del paese

© Iltempo.it - Ddl Soprintendenze, il senatore Marti: “Burocrazia più snella per favorire crescita del Paese”

In questa notizia si parla di: soprintendenze - senatore

Senza piani regionali la semplificazione paesaggistica è a rischio; Autorizzazione paesaggistica, nulla di fatto sul silenzio assenso automatico; ABOLIZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO?.

ddl soprintendenze senatore martiDdl Soprintendenze. Sen. Marti, Presidente della Commissione Cultura: “Burocrazia più snella per favorire crescita del Paese” - Il disegno di legge è stato fortemente voluto dalla Lega e delega il Governo alla revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio ... Riporta msn.com

DDL SOPRINTENDENZE: OK DA AULA SENATO CON 83 SI’, TESTO ALLA CAMERA - Via libera dall’aula del Senato con 83 sì, 55 no e 0 astenuti alla delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzaz ... Scrive 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Soprintendenze Senatore Marti